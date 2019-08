Grote brand Leger des Heils in Beekbergen: vermiste personen zijn terecht

UPDATE & VIDEODe personen die bij de brand in het pand van Leger des Heils in Beekbergen vermist waren, zijn allen terecht. Dat zegt woordvoerder Menno de Boer van Leger des Heils. De brandweer zocht lange tijd naar twee tot vijf vermisten, die na de brand niet werden gesignaleerd. Over de oorzaak van de brand is nog nies bekend, politie en brandweer doen daar onderzoek naar.

Rond half acht brak donderdagavond brand uit in het pand aan de Dorpstraat in Beekbergen. In het gebouw was een bijeenkomst aan de gang en het was lange tijd niet duidelijk of iedereen naar buiten was gekomen. De vlammen sloegen al snel uit het dak van het pand. Een persoon werd naar het ziekenhuis vervoerd, vanwege het inhaleren van rook.

Brandweerwoordvoerder Robert Spijkerman vertelde dat brandweerlieden het hele pand uitkamden op zoek naar de vermisten. ,,Met drie ploegen lossen we elkaar af. De brandweerlieden kunnen maar tien minuten binnen blijven, dan is de ademlucht op.’’ Het duurde tot half tien voordat de brand onder controle was. De zoektocht naar de vermisten werd mede bemoeilijkt doordat het dak van een deel van het pand door de brand op instorten staat. ,,En het is een lastig pand, met veel kleine kamertjes’’, aldus Spijkerman.

In het pand wonen vijf cliënten van Leger des Heils. Op het moment dat de brand uitbrak, waren er volgens de brandweer vijf tot zeven personen binnen. Zij werden nadien niet allemaal meteen buiten het pand gesignaleerd, waardoor een grote zoektocht werd opgestart. Andere cliënten van Leger des Heils werden elders in de gemeente Apeldoorn ondergebracht.

Veluwse Markt

De brand ontstond donderdagavond om iets voor half acht aan de Dorpstraat, terwijl de Veluwse Markt in het centrum van Beekbergen in volle gang was. De markt werd op last van de politie beëindigd. Mensen werd gevraagd de weg vrij te maken, ook de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) riep op de Dorpstraat zoveel mogelijk vrij te houden voor de hulpdiensten. Er kwamen zeker vier brandweervoertuigen ter plekke. Een ambulance stond gereed en er landde een traumahelikopter in Beekbergen, maar die is na enige tijd weer naar een andere melding vertrokken.

Er kwam aanvankelijk dikke, zwarte rook uit de eerste verdieping van het pand. De rook trok over de huizen richting het Apeldoorns Kanaal. VNOG adviseerde mensen om uit de rook te blijven. Rond half elf keerden de brandweerlieden terug naar de kazerne.

Volledig scherm Hulpdiensten rukten massaal uit. © News United / Damian Ruitenga

Volledig scherm De brandweer probeert het vuur in Beekbergen te blussen. © Arnoud Heins