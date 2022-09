Grote ergernis om ‘fietsterreur’ in Apeldoornse binnenstad: ‘Doorn in het oog’

In Apeldoorn kan straks iedereen meedingen naar een coffeeshop: ‘Mag de gemeente mij zomaar aan de kant zetten?’

Burgemeester Ton Heerts zette in 2020 de gedoogverklaring van de Apeldoornse coffeeshop De Palm om van onbepaalde tijd naar een looptijd van zes jaar. Pikant is dat tegen deze beslissing tot nu toe geen beroep bij de Raad van State mogelijk is. Coffeeshophouder Zeki Özyurt is daarom naar de hoogste bestuursrechter gestapt, in de hoop dat dit verandert.

8 september