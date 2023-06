Grote ravage: Auto in puin na botsing tegen boom in buitengebied Apeldoorn

Bezoekers van de Apenheul staan in nieuw gebied van het dierenpark oog in oog met twee apensoor­ten

Natuur, biodiversiteit en duurzaamheid. Daar draait het om in het nieuwe gebied dat de Apenheul ontwikkelde. In de laatste vernieuwing van het Apeldoornse dierenpark kunnen bezoekers daarnaast oog in oog komen te staan met twee apensoorten. Het nieuwe gebied van de Apenheul werd woensdag geopend.