Hacker legt groot datalek bloot bij gemeente Apeldoorn: gegevens 4600 mensen op straat

Ook Apeldoorn­se hoofdspon­sor van finalist Feyenoord droomt van Europees succes: ‘Als we winnen, komt de beker naar ons hoofdkan­toor’

In het eerste volledige seizoen dat het Apeldoornse recreatiebedrijf EuroParcs op het shirt prijkt van Feyenoord, staat de Rotterdamse club direct in een Europese finale. In de ambitie een echt Europees merk te worden, komt dat het bedrijf maar wat goed uit. Al is dat even bijzaak, want alle aandacht is nu gericht op de finale van de Conference League. ,,Als we winnen, komt de beker deze zomer naar Apeldoorn.’’

13 mei