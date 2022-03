Hagenees Marco sluit opgelucht Marokkaanse woonwinkel in Apeldoorn: ‘Ik heb spijt dat ik hier ben begonnen’

UPDATE Tien boten in lichter­laaie bij grote brand in jachthaven in Harderwijk

In de jachthaven aan de Marie Curiestraat in het Gelderse Harderwijk is in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.18 uur brand uitgebroken. De brand, die begon in vijf boten, heeft zich volgens de veiligheidsregio inmiddels uitgebreid naar circa tien schepen. Wel heeft de brandweer een zogenoemde stoplijn gemaakt waardoor het vuur zich niet verder kan verspreiden, aldus de veiligheidsregio.

