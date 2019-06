Hannah uit Apeldoorn zakt voor de havo door verkeerd herexamen-advies van school

Hannah stapte na de derde klas over van Veluws College Walterbosch naar het Parkendaal Lyceum, om daar de havo af te maken. ,,Een kennis vertelde er over; je krijgt er veel begeleiding.’’ En de particuliere school beviel. Dit voorjaar zou de middelbare-schooltijd afgerond worden via het eindexamen. Dat een herexamen nodig was, had de 17-jarige wel verwacht. ,,Ik kon kiezen: wiskunde, Engels of biologie. Voor die drie vakken had ik een 5.’’