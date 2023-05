Harde klap tussen scooter en auto in Wenum-Wiesel: scooterrijder gewond

MET VIDEO Aernouts vader was dé Havenzan­ger, nu treedt hij in zijn voetsporen: ‘Een artiest in hart in nieren’

’s Nachts na tweeën. Laat die ene zin in een willekeurige kroeg klinken en een paar tellen later zingt iedereen mee. Veertig jaar nadat de hit van De Havenzangers uitkwam stapt Aernout Pleket er mee op het podium. Hij brengt zo een eerbetoon aan zijn vader Henk, de Apeldoornse voorman van de Havenzangers, die in oktober 2011 overleed.