Hartverscheurende toestanden op de Veluwe: ‘Niet normaal, het is echt een bloedbad’

Drugs- en pokerhol in Apeldoorns café: burgemees­ter houdt pand maanden dicht

Café de Zon in Apeldoorn is een drugs- en pokerhol, stelt de gemeente. De politie vond daar eerder deze maand een ruime handelsvoorraad hennep en er werd ‘met grote bedragen illegaal gepokerd’. Ook is vermoedelijk harddrugs aangetroffen. Burgemeester Ton Heerts sluit het café voor negen maanden.