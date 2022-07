Heeft illegaal bedrijf in Apeldoorn zijn deuren op tijd gesloten?

UPDATE Apeldoorns bedrijf moet per direct stoppen na stroom aan klachten: ‘Vervuiling in straal van zeker 750 meter’

Een plasticverwerkend bedrijf aan de Kayersdijk in Apeldoorn moet acuut de werkzaamheden staken. De Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) en de gemeente Apeldoorn grijpen in na een lijst aan overtredingen en zorgen van buurtbewoners over hun gezondheid.

21 juli