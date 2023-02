Het gaat om meer dan euro's bij benefiet in Apeldoorn voor Turkije en Syrië

Een klein gat, dat is alles wat de wolf nodig heeft om bij het schaap te komen. Maar wie is verantwoor­de­lijk?

De aanvallen van wolven op vee nemen toe. Veehouders moeten hun dieren beschermen door wolfwerende hekken te plaatsen. Maar de aanvragen voor subsidies lopen in Gelderland achter bij de verwachting. De vraag is steeds: wie is er verantwoordelijk voor de schade van wolven?