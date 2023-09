'Het lijkt wel een oorlogsgebied': aannemer schrikt van staat CB-panden in Apeldoorn

indebuurt.nl Open Monumenten­da­gen, de Luchtvaart­beurs en een garagesale: 6 x weekend­tips in Apeldoorn

Dit weekend is het heet in Apeldoorn. Met temperaturen rond de 30 graden, is het niet makkelijk om dingen te ondernemen. Mocht je nog inspiratie nodig hebben, dan kun je dit lijstje erbij pakken!