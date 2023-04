Het onbegrip van Peter Bosz: ‘Hoe we in Nederland met elkaar omgaan, is niet altijd even leuk’

Ruim duizend nieuwe graven in de natuur bij Assel, langgekoes­ter­de wens komt uit

Natuurbegraafplaats Westerwolde in Assel mag uitbreiden. Er is ruimte voor maximaal 1030 nieuwe begraafplekken. De eigenaren, de familie Westerhoudt, zetten zich al jaren in om toestemming te krijgen. ,,Het is mooi dat het uiteindelijk is gelukt’’, zeggen broers Hayo en Jaap Westerwoudt. ,,We hebben weer toekomst.’’