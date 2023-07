Het stormt en er ligt ineens een boom op je huis: ben je daar dan wel voor verzekerd?

Kopstuk Apeldoorn­se cocaïnehan­del 'zit in Marokkaan­se gevange­nis': ‘Onmense­lij­ke omstandig­he­den’

Hij wordt internationaal gezocht voor grootschalige cocaïnehandel, maar Apeldoorner Saïd K. (31) zit al 1,5 jaar in de gevangenis. Dat zegt zijn advocaat Guy Weski. K. zou in Marokko vastzitten. ,,Hij is willens en wetens blootgesteld aan onmenselijke omstandigheden.’’