Het verhaal van Ninette: Hoe een Duitse vrouw met adellijk bloed in Apeldoorn in verzet ging tegen de nazi’s

Feesten op bekendste rotonde van Apeldoorn mag tijdens WK voetbal, (nog) geen maatrege­len

Auto’s die toeteren, versieringen langs de weg en het bouwen van een feestje: het mag tijdens het WK voetbal, dat in november begint, allemaal op de ‘Oranjerotonde’ in Apeldoorn. In tegenstelling tot in de coronaperiode leggen gemeente en politie nu geen maatregelen op. Al kan daar nog verandering in komen.

9:51