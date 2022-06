Hierom knipperden vanochtend duizenden wekkers in Apeldoorn

Bij netbeheerder Liander hebben ze geconstateerd dat de stroom vandaag om 05.11 uur even wegviel in een groot gebied. In totaal hebben zo’n 23.000 huishoudens in Apeldoorn er mee te maken gehad. De elektriciteit was 2 minuten later weer terug.

Linksom of rechtstom

Dat het zo snel verholpen is, is vermoedelijk te danken aan de achtervang in het stroomnet, vertelt woordvoerder Franscé Verdeuzeldonk van Liander. ,,Als het controlecentrum zo’n storing opmerkt, is er vaak een ringinstallatie die het kan oplossen: als er linksom iets fout gaat, sturen we de stroom tijdelijk rechtsom’’, houdt Verdeuzeldonk de uitleg simpel. ,,Op die manier heeft de klant er zo min mogelijk last van.’’

Wat er precies is misgegaan, is nog niet helder. Liander doet daar onderzoek naar, het antwoord is vandaag nog niet te verwachten.