Historicus Evert de Graaf geeft lezing in Apeldoorn over turbulente leven van prins Bernhard

De Grote Kerk in Apeldoorn vormt dit jaar het decor voor de jaarlijkse lezing van de Stichting Koninklijk Apeldoorn. In de kerk aan de Loolaan vertelt historicus Evert de Graaf uit Putten op vrijdag 18 november over het leven van prins Bernhard.

Over prins Bernhard is het nodige gezegd en geschreven. Zo raakte de ‘Schavuit van Oranje’ onder meer verzeild in de zogenoemde King Kong-affaire en de meer bekende Greet Hofmans-affaire, die zich voor een deel op het Oude Loo afspeelde. Het meest bekend werd echter de Lockheed-affaire.

Nieuwtjes

Het zijn allemaal zaken die op 18 november aan bod komen in de Grote Kerk in Apeldoorn. Evert de Graaf - historicus en oud-geschiedenisdocent - dook voor een studie in het turbulente leven van prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld en ontdekte daarbij nieuwe wetenswaardigheden.

De lezing in de Grote Kerk begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 20 euro per persoon en zijn te koop via www.koninklijkapeldoorn.nl.