Hoe beschermen we opa en oma tegen een dodelijk fietsongeluk? 'Ouderen nemen te veel risico's’

Conflict over watten­schijf­jes nadert climax in Apeldoorn: eigenaar weigert te vertrekken

7:48 Het wordt buigen of barsten in de voormalige Nemef-fabriek in Wenum-Wiesel. Als het bedrijf dat daar tot ergernis van buurtbewoners zit niet snel zijn biezen pakt, moet de pandeigenaar maximaal negen ton aan dwangsommen betalen. Die weet echter van geen wijken.