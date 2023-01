Hoe Gertjan B. (38) uit Apeldoorn de politie handenvol werk bezorgde: ‘U heeft levens op het spel gezet’

Inbraken, ravages en tienduizen­den euro's schade: Apeldoor­ner (38) ‘was weg kwijt', maar pikt celstraf niet

Gertjan B. (38), ook wel bekend als de Apeldoornse ‘Spiderman’, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim een jaar. Ook wil justitie hem maximaal 18 maanden verplicht opnemen in een verslavingskliniek. B., verantwoordelijk gehouden voor veertien misdrijven, gaat in hoger beroep. ,,Hier word ik niet mee geholpen.”

