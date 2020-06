Hoe kermishouder Albert (42) na acht uur eindelijk het Malieveld bereikte: ‘Laten ons niet in maling nemen’

Man (22) uit Emmeloord mishandelt twee vriendin­nen om telefoon en broodje pindakaas in Apeldoorn

16:07 Met twee vriendinnen in Apeldoorn ging het mis in maart en september vorig jaar. Steven van H. (22) uit Emmeloord mishandelde de dames en dat had volgens hem alles te maken met zijn depressie. Nu heeft hij hulp en probeert hij bij zijn ouders in Emmeloord een nieuw leven op te bouwen. Mét een nieuwe vriendin.