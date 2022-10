Hoogspanningskabel geknapt door dode boom in Beekbergen

Een hoogspanningskabel is vanmiddag geknapt in Beekbergen en lag daardoor erg laag bij de grond. Een man stond in de buurt. Hij raakte lichtgewond. Ambulancepersoneel heeft hem ter plekke nagekeken.

,,Een dode boom is tegen één van de draden gevallen en daardoor is de kabel geknapt op de Schalterdalweg. We kregen rond 12.30 uur een melding dat er iets mis wat met een kabel in Beekbergen. Deze is vervolgens snel uitgeschakeld en geaard. Hierdoor is er geen gevaar voor de omgeving. De stroom wordt gelijk omgeleid”, vertelt woordvoerder Armina Egberink van netbeheerder TenneT.

Ook de brandweer is ter plaatse. ,,We zijn er alleen preventief bij om de omgeving in de gaten te houden. De spanning is er af en daarom is er geen gevaar”, aldus Rene van der Neut namens de VNOG.

De kabel ligt ook over enkele chalets van het nabijgelegen recreatiepark Klein Paradijs. Volgens TenneT is de stroomvoorziening verder prima voor de omgeving en is de verwachting dat alles vandaag of morgen weer gerepareerd is.

