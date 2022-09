KAMPS DOET RECHT Agenten filmen met zijn mobieltje, schelden: politie is helemaal klaar met ‘recalci­tran­te’ Apeldoor­ner

Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over belediging van agenten.

6 september