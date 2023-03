In Beekbergen groeit een natuurlijke snoeptuin en die is bedoeld voor iedereen

Taxichauf­feur denkt klanten op te pikken in Twello, maar dan gaat het mis...

Een taxichauffeur is woensdagavond bedreigd met een wapen, mishandeld en overvallen in een woonwijk in Twello. Het slachtoffer is een 28-jarige Amsterdammer die klanten op ging halen aan de Paulus Potterstraat in Twello. Maar de 'klanten’ hadden andere plannen.