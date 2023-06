In beruchte Apeldoornse straat kunnen ze hun nieuwe buren maar beter te vriend te houden

Nieuwe tegenval­ler voor noodlijden­de Gelre ziekenhui­zen: deadline voor jaarreke­ning niet gehaald

De in financieel zwaar weer verkerende Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen krijgen van de banken meer tijd om de financiële situatie in kaart te brengen. Daardoor is het niet gelukt om voor 1 juni de jaarrekening te presenteren.