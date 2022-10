In de Grote Kerk te Apeldoorn is het volgende week ‘Gospeltime’

Ravage in bos bij Hoog Soeren: jonge vrouw (21) ernstig gewond naar ziekenhuis

Bij een zwaar eenzijdige ongeval in het buitengebied van Apeldoorn bij Hoog Soeren is zaterdagavond een 21-jarige vrouw uit Doetinchem ernstig gewond geraakt. Ook de bestuurder, een 20-jarige man uit Apeldoorn, is naar het ziekenhuis gebracht. Van de auto waarin zij zaten is weinig meer over.

