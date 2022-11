In december arriveert definitief deze nieuwe busvervoerder in de regio: 'Wat goed is, blijft’

Sin­ter-Kerstmarkt voor nieuwe keuken in Apeldoorn­se kerk De Hofstad

Kerstbomen, kerstballen, kleden, cd’s, kerstmannen, kaarsen, lampjes. Zomaar een greep uit wat er allemaal te vinden is tijdens de Sinter-Kerstmarkt in kerk De Hofstad aan het Hofveld 52 in Apeldoorn. Vrijdag 18 november is de markt te bezoeken van 14.00 tot 20.00 uur en zaterdag 19 november van 10.00 tot 15.00 uur.

18 november