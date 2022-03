In dit hotel zitten even geen Veluwe-genieters, maar 160 Oekraïense vluchtelingen: ‘Ze zijn heel dankbaar’

In de commer­ciële teststraat wordt het stil, maar waar gaan de medewer­kers heen?

Met het verdwijnen van de laatste coronamaatregelen, slinkt ook het aantal commerciële teststraten in de regio. Zij gaan minder of zelfs helemaal niet meer open. Horeca in de regio staat te popelen de medewerkers over te nemen die op straat komen te staan. Al moet die doelgroep dan vaak wel een stapje terugdoen qua salaris.

21 maart