Ingewikkelde puzzel voor Accres: waar kunnen sporters in Apeldoorn terecht?

Drie mannen gepakt op camping in Ruinen met dure au­to-onderdelen, gestolen in Oost-Nederland

De politie heeft eind juli drie mannen opgepakt op een camping in Ruinen op verdenking van handel in gestolen auto-onderdelen. Het drietal – 22, 22 en 20 jaar – zit al bijna twee weken vast. Of ze deel uitmaken van de ‘katalysatorbende’ die de afgelopen maanden veel in Apeldoorn actief was, is nog onderwerp van onderzoek.

10 augustus