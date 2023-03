Ingreep rond wegrestaurant bij Apeldoorn leidt tot verdeeldheid: ‘Worden weggepest’

Gevaarlij­ke taferelen bij lichtfesti­val in Apeldoorn, gemeente grijpt in

Wie het Royal Light Festival in Apeldoorn wil bezoeken moet de komende dagen op tijd de deur uit. Omdat het op een aantal plekken drukker is dan vooraf ingeschat neemt gemeente Apeldoorn maatregelen. Een van de gevolgen is dat de lichten om 22.00 uur uitgaan, in plaats van de geplande 23.30 uur.