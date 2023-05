Inspiratie staat centraal in nieuwe podcastserie van De Vuurplaats Apeldoorn

Scooteraar rijdt door na ongeluk op Apeldoorns fietspad

Een botsing tussen een vrouw op een fiets en een man op een scooter in Apeldoorn liep voor de eerstgenoemde zo slecht af, dat ze met de ambulance naar het ziekenhuis moest. De scooteraar ging er in eerste instantie vandoor, maar is later door de politie opgespoord.