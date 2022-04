Irene (76) uit Apeldoorn redde 's nachts onbekenden: dat is een lintje waard

eredivisie volleybal Als de wedstrijd is begonnen, is alles ineens geoorloofd, weet Jeffrey Klok

Draisma Dynamo leek een paar weken geleden dood en begraven, de finale van de play-offs van de eredivisie volleybal was verder weg dan ooit. Toch gebeurde het schier onmogelijke en staan de Apeldoorners ineens op een terechte voorsprong in de titelstrijd door Orion in het hol van de leeuw met 1-3 te verslaan. Met een cruciale rol voor libero Jeffrey Klok.

