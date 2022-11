Irritatie en lichte chaos rond nieuw zwembad in Apeldoorn

Gerard is dol op natuur en die liefde ontstond op Boomfeest­dag

Als kind een eigen boompje planten, dat was een onvergetelijke ervaring voor Gerard van de Haar (76) uit Apeldoorn. Hij deed mee aan de allereerste Boomfeestdag in 1957. Ook als onderwijzer zag hij het plezier van de jonge boomplanters. Woensdag krijgt hij een ere-rol tijdens de jubileum-editie, opnieuw in Park Berg en Bos.

14 november