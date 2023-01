Is Apeldoorn saai? We vroegen het aan ChatGPT

indebuurt“Apeldoorn is saai.” We horen en zien dit zinnetje – tot onze verbazing – best vaak. We vroegen aan tekstrobot ChatGPT of Apeldoorn inderdaad saai is.

Is Apeldoorn saai?

Deze vraag voerden we in bij ChatGPT. De tekstrobot antwoordde: “Nee, Apeldoorn is niet saai. De stad heeft veel culturele bezienswaardigheden, recreatieve activiteiten en evenementen die de stad levendig maken. Er is voor ieder wat wils, of je nu houdt van natuur, cultuur, recreatie of winkelen, Apeldoorn biedt veel mogelijkheden.”

Volledig scherm ChatGPT vertelt ons of Apeldoorn saai is. © ChatGPT

Welke mogelijkheden biedt Apeldoorn?

Vervolgens vroegen we de chatbot welke mogelijkheden Apeldoorn biedt. ChatGPT antwoordde: “Apeldoorn biedt veel mogelijkheden, enkele voorbeelden:

Natuur: Nationaal Park De Hoge Veluwe, Paleispark, Oranjepark Cultuur: Paleis Het Loo, Kroller-Muller Museum, Rembrandthuis Apeldoorn Recreatie: Apenheul, Burgers’ Zoo, verschillende parken Winkelen: veel winkels, markten en winkelcentra Eten en drinken: diverse restaurants, cafés en bars Evenementen: Apenkooi festival, verschillende cultuur- en muziekevenementen.”

Zoals je ziet: de tekstrobot die werkt met kunstmatige intelligentie werkt niet feilloos. Niet alle informatie van ChatGPT over Apeldoorn blijkt te kloppen. De tekstrobot weet wel veel, maar niet alles. Zo ligt Burgers’ Zoo natuurlijk niet in Apeldoorn, maar in Arnhem en het Rembrandthuis is te vinden in Amsterdam. Deskundigen denken dat de software steeds meer gaat leren en dat de antwoorden steeds vaker kloppen. Het wordt dan steeds lastiger om de tekstrobot ’te ontmaskeren’.

Wat is ChatGPT? Met de gratis online tekstrobot ChatGPT kunnen teksten worden gegenereerd die nauwelijks te onderscheiden zijn van teksten die door mensen zijn geschreven. De chatrobot doet dat op basis van kunstmatige intelligentie (AI). Het programma is gevoed met veel gegevens, bestaande teksten en met veel rekenkracht. De robot is zelflerend en wordt steeds beter in wat het doet, al zijn er ook vragen over de betrouwbaarheid van de informatie.

