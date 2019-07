IS-bruid Xaviera vervroegd vrij, maar kan ze ook terug naar huis?

Ook onze Robbert heeft de zilveren medaille van WK vrouwen­voet­bal

14 juli Hij was de laatste Nederlander die de zilveren medaille ontving. Niet in Lyon, maar in het vliegtuig, onderweg naar Schiphol. ,,Toen de staf na de finale in het hotel de medailles kreeg was ik al in de binnenstad van Lyon, om een plek te regelen waar we samen het WK af konden sluiten’’, zegt Robbert Alink. De Apeldoorner maakte als travel manager het succesvolle toernooi van de Oranje Leeuwinnen van zeer nabij mee.