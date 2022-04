Is een waarschuwingsschot gevaarlijk? (De kogel komt immers weer naar beneden)

De politie mag uiteraard niet zomaar schieten. Agenten dienen met luide stem of op andere niet mis te verstane wijze te waarschuwen dat er zal worden geschoten als het bevel niet wordt opgevolgd. Deze waarschuwing kan zo nodig vervangen worden door een waarschuwingsschot, zo staat in de wettelijke ambtsinstructie. ,,Het pistool is het zwaarste geweldmiddel dat we hebben", zegt Helma Huizing van de nationale politie. ,,Daarbij heb je ook nog weer het onderscheid waarschuwingsschot in de lucht, gericht op de benen en in absolute nood gericht op de romp. Geweld ziet er altijd heftig uit. De afspraak is dat we het lichts mogelijke middel dat op dat moment mogelijk is inzetten.”