Isabel (18) ziet vanaf terras steekpartij en schiet direct te hulp: ‘Ik hoop dat hij het redt’

De 18-jarige Isabel uit Apeldoorn zit samen met haar vriend en familie aan een mooi gedekte tafel onder één van de monumentale bomen die het Oranjepark in haar stad rijk is. Het is even na half acht. De paella is net door gastvrouw Elise Teunissen van café Teun uitgeserveerd, de fles Spaanse bubbels is ontkurkt.



,,We zaten net te eten, toen we een vrouw helemaal in paniek hoorden gillen. Ik zag een man met een kettingslot zwaaien. Een andere man stak vervolgens met een mes. Ik dacht direct: moet ik erheen? Ja, zei mijn schoonvader, we moeten helpen. Ik werk in de zorg. We zijn achter de man en de vrouw aangerend om zo snel mogelijk hulp te verlenen.’’