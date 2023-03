Isabel Hofma wint voorleeswedstrijd van regio Apeldoorn en Noord-Veluwe

Deze week heeft Apeldoorn de grootste stadspoort van Nederland (en is nog verlicht ook)

Op de Loolaan in Apeldoorn verrijst een grote boog over zowel de fietspaden als de autoweg. Het is één van de zeven kunstwerken die het Royal Light Festival vanaf woensdagavond kenmerken. Kunstenaar Rogier van der Heide geeft Apeldoorn eindelijk een stadspoort. ,,Deze week is er geen andere stad in Nederland die een grotere stadspoort heeft.”