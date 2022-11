De jaarlijkse sluiting van Kroondomein Het Loo door de koning is juridisch niet goed onderbouwd. Dat stellen deskundigen in het programma Zembla . Zo is koning Willem-Alexander door het kabinet jarenlang ten onrechte ‘vruchtgebruiker’ van het Kroondomein genoemd.

Sinds 2018 zegt het kabinet dat de koning op grond van zijn positie als ‘vruchtgebruiker’ over de sluiting van het landgoed gaat. Een vruchtgebruiker is iemand die in juridische zin het recht heeft om andermans goederen of eigendom te mogen gebruiken. Die onderbouwing klopt niet volgens onderzoeksprogramma Zembla.

,,Het is juridisch gezien een bende’’, stelt emeritus-hoogleraar notarieel recht Martin Jan van Mourik. De ministeries van LNV en AZ geven na vragen van Zembla toe dat het gebruik van de term vruchtgebruik niet klopt en helaas tot ‘onduidelijkheid’ heeft geleid. Wel houdt het kabinet vol dat het geen invloed kan uitoefenen op de sluiting.

Schenking

Kroondomein Het Loo werd in 1959 door toenmalig koningin Wilhelmina geschonken aan de Staat. De afspraken rondom die schenking zijn vastgelegd in de zogenoemde Schenkingsakte en de Wet op het Kroondomein. Zembla vroeg meerdere deskundigen op het gebied van notarieel recht de akte en de wet te bestuderen. Er is onduidelijkheid over de vraag wie er gaat over de jaarlijkse sluiting tussen september en december.

Er is al langer kritiek dat tegen deze sluiting in het najaar terwijl de koning wel subsidie krijgt om het gebied te onderhouden. De koning heeft inmiddels alleen subsidie aangevraagd voor een deel waar hij niet jaagt. Het gaat om een bedrag van 4,2 miljoen euro voor een periode van zes jaar.

Motie

D66 en de Partij voor de Dieren hebben in december vorig jaar in de Tweede Kamer een motie ingediend waarbij de koning wordt opgeroepen om het gehele Kroondomein Het Loo het hele jaar open te houden. ,,Het zou een royaal gebaar van de koning zijn als hij de kroondomeinen het hele jaar openstelt’’, stelde Kamerlid Tjeerd de Groot (D66). ,,Mede door corona zijn heel veel mensen gaan genieten van de natuur, waardoor het heel druk is geworden in bepaalde natuurgebieden.’’ Een ruime meerderheid van de Kamer steunde de motie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.