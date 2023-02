Jacko (52) werd voor gek verklaard, nu profiteert hij volop van investering: ‘We konden het zien aankomen’

Voorst moet zorgen voor noodopvang in oude Twellose school, ondanks advies wethouder: ‘Nood breekt wet’

Asielzoekers die noodgedwongen in de buitenlucht slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten worden opgevangen in het voormalig Veluws College in Twello. Dat is wat een meerderheid van de partijen in de Voorster politiek wil. Het is de vraag of dat wel kan. De school is aangemerkt als woningbouwlocatie en voldoet niet aan de eisen voor een opvanglocatie. ,,Daarvoor moet je een behoorlijke investering doen.”

9:16