Jan helemaal ontdaan nadat kaart van Jan Rot op zijn deurmat in Ugchelen valt: ‘Dit is heel ontroerend’

met video Opnieuw autobrand in Apel­doorn-Zuid, vuur mogelijk aangesto­ken

Voor de tweede keer in korte tijd was het vannacht raak in Apeldoorn-Zuid. Ditmaal werd een geparkeerde auto in het Staatsliedenkwartier volledig in de as gelegd. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit brandstichting niet uit.

5 mei