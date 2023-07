Janny is dol op haar tuin: 'Ik voel me hier koning te rijk'

Statenlid BBB in Gelderland noemt minister ‘onnozel roodkapje’ in wolvende­bat

Het Gelderse Statenlid Eric Kemperman van de BoerBurgerBeweging (BBB) heeft woensdagochtend uitgehaald naar een minister, waarschijnlijk Christianne van der Wal, tijdens een debat over de wolf in de provincie. De minister ‘volgt als een onnozel roodkapje’ adviseurs over de wolf, die volgens Kemperman ‘vermomde wolvenbeschermers’ zijn.