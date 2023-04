Jasper Hendriks (17) uit Apeldoorn wil nu meer na goud op NK schermen

mijn stentor Dit stuurden jullie in: hondje van Tonny ligt in de tulpen • 70 jaar zwemsport in Ermelo

Tonny uit Epe nam haar hondjes mee toen ze tulpen ging kopen en dat had een bijzondere afloop. En verder: een bijzondere mijlpaal voor de zwemmers uit Ermelo en geslaagde Koningsspelen in Oene. Dat stuurden onze lezers uit Apeldoorn en vanaf de Veluwe deze week in.