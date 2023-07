Jerry uit Apeldoorn leidt ‘operatie Italië’ en haalt 1800 auto’s op bij het Gardameer: ‘Mensen komen huilend naar ons toe’

Overlijden verwarde arrestant in Apeldoorn toont dilemma: ‘Politie­men­sen zijn geen medisch hulpverle­ners’

Hij loopt naakt en verward over straat, wordt in de boeien geslagen en overlijdt even later op het politiebureau. De dood van de 38-jarige Jeffrey zet ook hulpverleners aan het denken: waarom kwam hij op het politiebureau terecht in plaats van in de zorg? ,,We moeten beter samenwerken.’’