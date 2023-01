Jonge kinderen betrokken bij heftige botsing met meerdere auto’s bij Uddel

volleybal Alterno mag voor een stunt gaan in de beker na winst op US, Dynamo uitgescha­keld

De vrouwen van Alterno hebben de kwartfinale van de beker bereikt door een 3-1 overwinning in Amsterdam op US. In de volgende ronde komt het niet tot een derby met de buren van Dynamo, want die verloren vanavond met 3-0 van Sneek.

19 januari