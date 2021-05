Julianatoren geëvacueerd na stroomstoring; Apeldoorns pretpark haalt gasten met steigers uit achtbaan

Bedrijf vrijuit na dodelijk klimonge­luk met Nederland­se student (18)

14 mei Bijna drie jaar na het dodelijke klimongeluk van een Nederlander in de Belgische Ardennen is het organiserende vrijetijdsbedrijf vrijgesproken. Dat werd vervolgd voor doodslag wegens gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid. Lars Mulderij (18) uit Apeldoorn raakte levensgevaarlijk gewond na een val van zo'n 20 meter en overleed vijf dagen later.