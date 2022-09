Jurry rent achter bierfustdief aan in Apeldoorn, maar houdt er een blauw oog aan over

Hij maakte de meest iconische foto van Apeldoorn, nu is er een biografie over Reinier

Laat de naam Reinier Hardonk in Apeldoorn vallen en er gaan niet veel lampjes branden. Zijn meest bekende foto is echter een icoon voor de stad. Hardonk is de man die de Canadese bevrijders met hun tanks in de Deventerstraat vastlegde. Nu is er een biografie over zijn leven. ,,Hardonk is mijn held’’, zegt de schrijver Henk Weltje.

20 september