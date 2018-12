Justitie: Apeldoorner (58) vermoordde eigen vrouw met spanband

De 58-jarige Hameed R. uit Apeldoorn, die ervan wordt verdacht zijn vrouw begin juli van dit jaar te hebben vermoord, zou dat hebben gedaan met een spanband. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Zutphen. De geboren Iraniër zou zijn echtgenote hebben gewurgd. Een schorsingsverzoek van zijn advocaat werd afgewezen.

De twee kinderen van Hameed waren vanmorgen bij de behandeling van de zaak aanwezig. De officier van justitie liet weten dat het Nederlands Forensisch Instituut nog bezig is met sporenonderzoek. Op het mogelijk moordwapen, een spanband, zijn sporen van zowel het slachtoffer als de verdachte gevonden. Maar er zijn er ook minuscule sporen aangetroffen die nog onduidelijk zijn. Er moet onderzocht worden of die sporen van een derde persoon komen of dat die ook afkomstig zijn van het stel.

En dan is er nog de vraag hoe belangrijk die sporen zijn. ,,Die kunnen ook heel goed van de verkoper van de spanband afkomstig zijn’’, zei de openbaar aanklager.

Psycholoog

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is er maar één dader en dat is R. De officier liet weten dat het slachtoffer meer vrijheden wilde en dat ze om die reden vermoord is door haar man. Doordat het OM het scenario al compleet heeft en R. ontkent, heeft ‘een psychologisch onderzoek geen toegevoegde waarde’. Voor de Apeldoorner is het de eerste keer dat hij zich moet verantwoorden bij een rechtbank, dus is er niet veel over zijn psychische gesteldheid bekend. De rechtbank wil dan ook dat de verdachte praat met een psychiater en een psycholoog, zodat zij een beter beeld van hem kunnen krijgen.