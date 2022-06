Justitie wil vijf protestboeren langer in de cel houden: de rechter beslist daar morgen over

In memoriam: Frans de Jong als teammana­ger bij Dynamo bleek al snel een gouden greep

Een markante man, die je om een boodschap kon sturen, die geweldig kon organiseren, zijn afspraken altijd nakwam en Dynamo een fantastische uitstraling gaf. Maar vooral een gouden vent. Iedereen die met hem werkte, is lyrisch over zijn kwaliteiten én als mens. Frans de Jong, bekend geworden in de sportwereld als teammanager van het succesvolle volleybalteam Piet Zoomers/D, is overleden. Hij is 75 jaar geworden.

28 juni