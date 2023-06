Kaartje: hier vind je de zonnigste terrassen van Apeldoorn

Me­dia-aan­dacht scheelt Apeldoor­ner Wim H. jaren cel in ‘Ananasgate’

Hij hield er de bijnaam ‘ananasdealer’ aan over, toen de politie bij Wim H. grote partijen drugs vond. Aan het onderzoek dat werd ingesteld hield de Apeldoornse groente- en fruithandelaar een lange celstraf over. Daartegen ging hij vijf jaar geleden in beroep, waarvan hij nu de vruchten plukt: zijn straf is fors verlaagd.