Kalf ontsnapt uit weiland in Elspeet en zakt door trampoline: ‘Dit maak je niet elke dag mee’

Amy is zelf betrokken bij de brandweer en baalt dat hij niet thuis was op het moment van de melding. Hij had graag geassisteerd bij de reddingsactie. ,,Dit maak je niet elke dag mee en al helemaal niet bij je eigen huis.”

Het dier hield er geen verwondingen aan over. Hoe hij is ontsnapt is niet duidelijk, al heeft Amy wel een vermoeden. ,,Naast ons ligt een weiland met vier of vijf koeien en het bewuste stiertje. Waarschijnlijk is hij aan de voorkant losgebroken en zo naar onze tuin gelopen.”