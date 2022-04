Keet waarin ex-boer Gerrit woont moet verdwijnen: ‘Onredelijk om mij nog even snel op straat te schoppen’

Plofkraak verwoestte Apeldoorns stationsge­bouw, nu kun je er weer wachten op trein of bus: ‘Alles lag open’

Wacht je in Apeldoorn op je trein of bus? Dat kan vanaf vandaag weer met een kopje koffie of broodje in het stationsgebouw. Vorig jaar verwoest door een plofkraak, nu een horecazaak als vanouds: gerund door jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. ,,De bedoeling is dat het hun toko wordt.”

25 april